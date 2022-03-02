ABD, Başkanın “Birliğin Durumu” Konuşmasına Odaklandı

Konuşma Batı yakası saatiyle akşam 6pm, Doğu Yakası Saatiyle 9:00pm de başlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden iç siyasette pandemiyle mücadele ve tıkanan iç gündemini yeniden canlandırma çabaları; dış siyasette de Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla karşı karşıya kalındığı bir dönemde ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yapmaya hazırlanıyor. Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in diplomasi çabalarını reddettiğini söylemesi, “Batı ve NATO’nun karşılık vermeyeceğini düşündü. Putin yanıldı” ifadelerini kullanması bekleniyor.

Beyaz Saray Salı akşamki konuşmayı ülke içinde iyileşme gösteren Corona virüsü tablosunu vurgulamak, Başkan Biden’ın iç politikadaki önceliklerinin altını çizmek ve artan enflasyonla mücadele yöntemlerini öne çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirmişti. Ancak Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla birlikte konuşma daha da önem kazandı.

“Putin yanıldı”

ABD Başkanı Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in diplomasi çabalarını reddettiğini söylemesi, “Batı ve NATO’nun karşılık vermeyeceğini düşündü. Putin yanıldı” ifadelerini kullanması bekleniyor.

Biden’ın konuşma metninden paylaşılan bölümlerde, “Tarihimiz boyunca şu dersi aldık: Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediklerinde daha fazla kaosa yol açarlar. Bu durumun Amerika’ya ve dünyaya maliyeti artar” ifadeleri yer alıyor.

Başkan Biden’ın NATO’nun İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da barış ve güvenliği sağlamak için kurulduğunu vurgulaması bekleniyor.

“Putin’in savaşı nedensiz ve önceden planlanmış bir savaştı. Diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO’nun karşılık vermeyeceğini ve bizi burada kendi ülkemizde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırdık” ifadelerini kullanması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, hafta başında yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna saldırısına atıfta bulunarak, “Bu konuşmanın birkaç ay önce daha farklı olabileceği konusunda bir soru işareti yok. Başkan demokrasinin savunulması ve Rusya’nın saldırganlığına karşı durulması konusunda uluslararası toplumu bir araya getirme çabalarını ortaya koyacak” demişti.

First Lady Jill Biden’ın davet ettiği konuklar arasında Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova da var.

Maske zorunlu değil, COVID testi şart

Başkan Biden’ın konuşmasında Ukraynalılar’ın cesaretinden ve Ukrayna ordusunun silahlanması ve Rus ekonomisinin yaptırımlar yoluyla sıkıştırılması için çabalayan ittifakının kararlılığından övgüyle söz etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden’ın ABD’nin dünyada bir lider olarak önemi, ilkeleri ve küresel normların savunmasının önemini vurgulayacağını belirtti.

ABD Başkanı, Birliğin Durumu konuşmasını, maske takmanın zorunlu olmadığı Temsilciler Meclisi’nde yapacak. Bu da Corona virüsü tehdidinin azalmakta olduğunun bir işaret olarak yorumlanıyor.

Geçen yıl 6 Ocak günü işgale uğrayan Kongre binasında güvenlik önlemleri her zamankinden daha da sıkı tutuluyor.

Biden’ın Birliğin Durumu konuşmasını dinlemek üzere salonda bulunacaklardan Covid-19 testi isteniyor.

Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri test şartı sebebiyle katılmayacak

Aralarında Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie’nin de olduğu bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri zorunlu Covid-19 testi sebebiyle Başkan Biden’ın Birliğin Durumu konuşmasını dinlemek üzere salonda olmayacaklarını açıkladı.

Senatör Marco Rubio, “Bugün COVID testi yaptıracak zamanım yok. Yalnızca rahatsızsam test yaptırıyorum” dedi.

Biden Ukrayna konusunda hangi mesajları verecek?

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sebebiyle artan enerji fiyatlarının ABD’de son 40 yılın en yüksek seviyesinde bulunan enflasyonu daha da kötüleştirmesi riski bulunuyor.

Doğu Avrupa’daki jeopolitik kriz Washington’da partizan gerilimin bir miktar azalmasını sağlasa da, bu durum Başkan Biden’ın ulusal birliği teşvik etme yönündeki vaatlerini yerine getirmesi konusunda soru işaretlerine yol açan siyasi ve kültürel uyuşmazlığı ortadan kaldıramadı.

Beyaz Saray yetkilileri, hem pandeminin etkisinin hala devam etmesi hem de artan enflasyon sebebiyle ülkenin genel ruh halinin çok olumlu olmadığını kabul ediyor.

Biden’ın konuşmasında bir yıl öncesine kıyasla sağlanan ilerlemeyi vurgulaması ancak henüz atılması gereken adımların olduğunu da kabul etmesi bekleniyor.

Biden’ın danışmanları ulusun psikolojisinin zaman içerisinde iyileşeceğini düşünüyor. Ancak Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde partisinin siyasi olarak şansını güçlendirmek amacıyla ilk dönem gündemini ve icraatlarını vurgulaması için de zaman daralıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden’ın bu akşamki konuşmasında enflasyon sözcüğünü kullanacağını ancak Biden’ın daha çok bunu bir istatistik olarak görmek yerine halkın bunu nasıl tecrübe ettiğine değineceğini belirtti.

ABD Başkanı’nın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği ve Senato onayını alması halinde bu mahkemede görev yapacak olan ilk kadın siyah yargıç olması beklenen Ketanji Brown Jackson’ı da gündeme getirmesi bekleniyor.

Halkın önceliği ekonomi

Pew Araştırma Merkezi’nin anketine göre ABD’de yetişkinlerin yüzde 71’i ekonominin güçlendirilmesinin Biden ve Kongre için bir numaralı öncelik olması gerektiği görüşünde.

Pandemiyle mücadele kamuoyunun gündeminde bir miktar geriye düşmüş olsa da hala en önemli öncelikler listesinde. Ankete katılan on kişiden altısı pandemiyle mücadelenin önemli bir öncelik olması gerektiğini düşünüyor. Bu oran bir önceki yıl yüzde 78’di.

Ocak ayında yani Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı öncesinde yapılan ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 26’sı Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarında askeri yığınağını ABD için önemli bir tehdit olarak değerlendirmişti. Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı Rusya’yı bir rakip olarak görürken, yüzde 41’i düşman olduğunu söyledi.

Ankete göre diğer öncelikli konular arasında küresel iklim değişikliği, göçmen politikası, ırkla bağlantılı konular, sağlık hizmetleri ve partizan kutuplaşma yer alıyor.

Biden’ın Ukrayna krizindeki duruşuna destek artıyor

Reuters/IPSOS anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 43’ü Başkan Biden’ın Rusya’nın Ukrayna işgaline verdiği karşılığı onaylıyor. Bu oran geçtiğimiz hafta tüzde 34’tü.

ABD genelinde binden fazla yetişkinle internet üzerinden yapılan ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 71’i ABD’nin Ukrayna’ya silah sağlaması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 77’si de ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırımlar uygulaması gerektiği görüşünde.

Ankete katılanların yüzde 58’i kriz sebebiyle yakıt ve benzin için daha fazla para ödemenin bir başka demokratik ülkeyi savunmaya değdiğini söylüyor. Bu oran 23-24 Şubat’ta yapılan ankette yüzde 49’du.

Katılımcıların yüzde 75’i de Ukrayna konusunda hiçbir şey yapmamanın Rusya’yı Avrupa’nın başka bölgelerinde askeri adım atma konusunda güçlendireceği görüşünde. Bu oran geçtiğimiz hafta yüzde 71’di.