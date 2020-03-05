ABD Başkanlık Seçimi: Elizabeth Warren yarışmadan çekildiğini açıkladı!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olan ABD Başkanlık seçimi öncesi bir yeni gelişme daha yaşandı.

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg’ün ardından Demokrat başkan aday adayı Elizabeth Warren da seçim kampanyasını sona erdirme ve yarıştan çekilme kararı aldı.

Warren, 14 eyalette yapılan ve “Süper Salı” olarak adlandırılan ön seçimlerde kendi eyaleti Massachusetts’de üçüncü olmuş ve diğer eyaletlerde başarı elde edememişti.

Warren’ın yarıştan çekilmesiyle Demokrat başkan aday adaylarının sayısı 3’e düştü.

Eyaletlerdeki ön seçimlerde eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ön plana çıkarken, Biden’ı Vermort Senatörü Bernie Sanders ve Tulsi Gabbard izliyor.

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