ABD başkanlık seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?

ABD’de başkanlık seçimi süreci yaklaşırken Demokrat Parti adayını ön seçimle belirleyecek. Son kamuoyu yoklamalarına göre, Trump’ın karşısında aday olma şansı bulunan isimler arasında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Indiana’daki South Bend’in Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve işadamı Tom Steyer yer alıyor.

ADAYLAR KİMLER?

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump olacak ancak Demokrat Parti’nin adayının kim olacağının netleşmesinin ise Mart ayının ortasına doğru olması bekleniyor.

ABD’ SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD’de seçmenler 3 Kasım 2020, Salı günü yapılacak.

Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

Ayrıca, Senato’nun 100 sandalyesinin 33’ü içinde seçmen oy kullanmış olacak.

Birçok eyalette valilik ve eyalet meclisi seçimleri de yapılacak.

KAZANAN NASIL BELLİ OLACAK?

Dünyadaki birçok sistemin aksine, ABD’de halk oylamasında en yüksek oyu alan aday başkan seçilmiş kabul edilmiyor.

ABD’de halk başkanı doğrudan değil, dolaylı seçiyor. Seçmenler bulundukları her eyaletin, başkanı seçecek olan Seçici Kurul’daki delegelerini seçiyor. Bir eyalette en çok oyu alan parti, o eyaletin tüm delegelerini kazanmış sayılıyor.