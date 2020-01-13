ABD Başkanlık yarışının multimilyarder adayı: Trump’tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum

ABD’de 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti’den yarışa giren milyarder işadamı Michael R. Bloomberg, servetini kampanya için seferber etmesine parti içindeki rakiplerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Dev finans, yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg L.P.’nin sahibi olan, Forbes’e göre 53.4 milyar dolarlık servetiyle Amerika’nın en zengin 8. kişisi olan Bloomberg, emlak krallığı ve reality şov yıldızlığından ABD Başkanlığına yükselen Donald Trump’ı sandıkta yenmek için tüm servetini harcamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumartesi günü kampanya otobüsüyle Teksas eyaletini turlayan Bloomberg, Reuters muhabirinin Demokrat Parti’nin diğer aday adayları tarafından seçimleri satın almaya çalışmakla suçlandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

“Bir numaralı öncelik, Donald Trump’tan kurtulmak. Ben de Trump’tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum. Az mı çok mu harcamamı istersiniz? Diyeceklerim bu kadar.”

New York’ta üst üste üç kez seçilerek 2002-13 arası belediye başkanı olan Bloomberg, Demokrat Parti içindeki yarışa rakiplerinden aylar sonra, ancak kasım ayının sonunda katıldı ve ulusal anketlerde Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg’in ardından 5. sırada gözüküyor.

Özellikle Demokrat Parti’nin sol kanadından Sanders ve Warren, Bloomberg’in 37 milyon dolarlık TV reklamı kampanyası başlatmasını çok sert eleştirip ‘Amerika demokrasisini satın alma girişimi’ nitelemesini yaptı.

Eleştirilere “Bunlar popüler olma umuduyla edilmiş siyasi lafazanlıklar, benim bunu yapmamdan kötü bir siyaset olduğu için değil, kendilerini rekabete açtığı için hazzetmiyorlar” karşılığını veren 77 yaşındaki milyarder işadamı, rakiplerinin hepsinin Trump’ı yenemeyecek kadar ‘liberal’ olduğunu iddia etti:

“Trump’ı yenebileceğimden çok emin olmamın sebeplerinden biri, oylarını kazanmak zorunda olduğumuz ılımlı Cumhuriyetçiler açısından kabul edilebilir olmam. Beğenin ya da beğenmeyin, ılımlı Cumhuriyetçileri saf değiştirmeye ikna etmeden seçimi kazanamazsınız. Diğerleri ise onlar (ılımlı Cumhuriyetçiler) için çok liberal kaçıyor ve öyle bir durumda kesinlikle Donald Trump’a oy verirler.”

Federal İletişim Komisyonu’nun verileri inceleyen Rice Üniversitesi’nden siyaset bilimci Mark Jones’a göre, Bloomberg ocak ayının ortasına kadar TV reklamlarına 15 milyon dolardan fazla harcadı. Bu, Demokrat rakiplerinin 2019 boyunca ülke çapında reklamlara harcadığı paranın toplamından fazla.

Ayrıca Trump’ın yanısıra Bloomberg’in de ABD’nin en önemli TV olayı olan 2 Şubat’taki Super Bowl yayınında 60 saniyelik reklam vermeyi planladığı öğrenildi.

Daha önce Trump kampanyasından yetkililer, Reuters’e, Super Bowl arasındaki reklam yayımlatmak için 10 milyon dolar ödediklerini söylemişti.

Bloomberg, bu kararını şöyle savundu:

“330 milyon insana ellerini sıkarak ulaşamazsınız. Televizyon hala sihirli bir araç. Super Bowl muazzam sayıda insana ulaşma yeri olmasaydı bu kadar çok para almazlardı ya da ödemeye kimse yanaşmazdı. Buna çalışan kapitalizm derler.”