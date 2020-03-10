ABD Başkonsolosluğu Çalışanı Topuz’a 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

İki buçuk yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un silahlı terör örgütüne üyelik suçundan mahkum edilmesi istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, Topuz’un Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üyelikten cezalandırılmasını talep etti. İddianamede yer alan diğer suçlamalar olan ‘‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’’, ‘‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek’’, ‘‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’’, ‘‘verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek ve gizliliği ihlal etmek’’ten beraat kararı verilmesi istendi.

Duruşma 11 Haziran’a ertelendi

Savcının bugün sunduğu esas hakkındaki mütalaada Metin Topuz hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edilirken, iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıla kadar ağır hapis isteniyordu.

Metin Topuz’un avukatları esas hakkındaki savunmaları için süre isterken duruşmada söz alan Metin Topuz, FETÖ’den tutuklanan eski polis müdürleriyle tercümanlık görevi kapsamında görüştüğünü dile getirdi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier’in de izlediği duruşma, avukatların esas hakkındaki mütalaaya savunma yapmaları için 11 Haziran’a ertelendi.

Topuz’un yargılandığı davanın geçmişi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda Uyuşturucuyla Mücadele Birimi’nde (DEA) tercüman olarak çalışan Metin Topuz, 25 Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017’de tutuklandı.

Topuz hakkında hazırlanan iddianame 1 Şubat 2019’da kabul edildi. 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 17-25 Aralık operasyonu sırasında Bakanlar kurulu üyesi olan Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de müşteki ve mağdur olarak yer alıyor.

Davanın ilk duruşması 26 Şubat 2019’da görüldü.

Topuz FETÖ şüphelisi savcı ve polislerle ilişkisi hakkında neler dedi?

İddianamede, FETÖ’den tutuklu bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’yla Mali Şube Müdür Yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri İbrahim Şener’le bağlantıda olduğu belirtildi.

Davanın ilk duruşmasında bu iddialara yanıt veren Topuz, ‘‘Biz karşımızdaki muhatabımızın kim olduğunu bilmeyiz. Devlet kimi görevlendirdiyse onunla irtibata geçeriz. Benim Türkiye Cumhuriyeti tarafından atamaları yapılmış kişileri belirlemek gibi bir yetkim yoktur. FETÖ üyesi olduğunu bilip teşhis etmemiz ve soruşturmamız mümkün değildir ayrıca vazifemiz de değildir. Devlet kimi atarsa biz onunla iletişime geçeriz” dedi.

Metin Topuz, şu anda firari olan İstanbul Cumhuriyet Eski Başsavcısı Zekeriya Öz’le irtibatlı olduğu iddiaları hakkındaysa ‘‘Zekeriya Öz’ü ziyaret ederek bir soruşturma için başka bir savcıyla ABD’ye davet ettik. Nezaketen Zekeriya Öz’ün de bu davete katılmasını istedik. Zekeriya Öz, bize uzun bir liste vererek büyük bir karşılama istedi. Ancak biz ABD’de böyle bir uygulama olmadığını kendisine anlattık. Zekeriya Öz istekleri karşılanmadığı için daveti reddetti ve diğer savcının da gelmesine izin vermedi” diye konuştu.