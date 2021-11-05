ABD Binlerce İstihbaratçısını Kaybedebilir 

Binlerce istihbarat görevlisi, ABD hükümetinin aşı zorunluluğu kararına uymadıkları için yakında işlerinden uzaklaştırılabilir. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, bu durumun ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturacağı endişesini taşıyor.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Üyesi, Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Chris Stewart, Ekim ayı sonu itibarıyla bazı istihbarat kurumlarının çalışanlarının en az yüzde 20’sinin aşısız olduğunu söyledi.

CIA Başkanı William Burns geçen hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada, kurum görevlilerinin yüzde 97’sinin aşılandığını açıkladı. ABD casus uydularını işleten Ulusal Keşif Dairesi çalışanlarının da yüzde 90’ından fazlası aşılandı.

Ancak Stewart, 18 istihbarat kurumunu çatısı altında toplayan istihbarat teşkilatının çalışanlarının yüzde 40’ının hala aşısız olduğunu söyledi. Stewart, yönetimin komisyona sunduğu ancak kamuoyuna açıklanmayan bilgileri aktardı. Stewart, aşı oranlarıyla ilgili tüm bilgiler sınıflandırıldığı için kurumların isimlerini belirtmekten kaçındı.

Yöntimin sivil çalışanların aşı olmalarını zorunlu kıldığı 22 Kasım tarihinden önce pek çok kişi aşı olmaya devam edecek olsa da, bu durum, aşıya karşı direnenler nedeniyle bazı büyük kurumları, eksik personelle görev yapmak durumunda bırakabilir. İstihbarat görevlilerinin yerini doldurmak, son derece uzmanlaşmış çalışmalar yapmaları ve güvenlik soruşturmalarını tamamlamış olmalarının gerekmesi nedeniyle oldukça zor.

Ulusal İstihbarat Dairesi, kurum çalışanlarına yönelik rakamların açıklanmasına dair çok sayıda talebi reddetti. Daire ayrıca, zorunluluğa uyulmaması nedeniyle memurların işten çıkarılması durumunda hangi acil durum planlarının yürürlükte olduğunu da belirtmedi.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines geçen haftaki bir oturumda verdiği ifadede, daire çalışanlarının yüzde kaçının aşılandığını açıklamayı reddetti, “Bunun görev için bir sorun olacağını beklemiyoruz” dedi.

Stewart tarafından sunulan aşılama oranları genel olarak ABD nüfusununkinden daha yüksek. Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 70’i tam olarak aşılanmış durumda ve yüzde 80’i en az bir doz aşı olmuş durumda. İstihbarat teşkilatının yaklaşık 100 bin çalışanı var.

Stewart, yönetimi, tıbbi, dini ve diğer gerekçelerle, kişiler için daha fazla muafiyet tanımaya ve istihbarat görevlilerinin işten çıkarılmasını geciktirmeye çağırdı.

Stewart, bu durumun ulusal güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini paylaştı. Stewart, “Potansiyel olarak aynı gün içinde binlerce kişiyi işten çıkarıyorsunuz. Ayrıca Craigslist’e bir ilan koyup insanların Perşembe gününe kadar başvurmasını sağlayamazsınız” diye ekledi.

Başkan Joe Biden, ABD’deki aşı oranını artırmak için federal çalışanları, sözleşmelileri ve sağlık çalışanlarını etkileyen birkaç emir yayınladı. Beyaz Saray, aşı oranlarını arttırmak ve ABD’de 750 binden fazla insanın ve dünya çapında 5 milyon kişinin ölümüne neden olan pandemiden kaynaklanan ölümleri azaltmak için bu zorunlulukları getirdi.

Illinoise’den Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Darin LaHood da, geçen hafta katıldığı bir oturumda Stewart’ın endişelerinin altını çizdi ve kurum yöneticilerine aşılanmamış çalışanların küresel olarak herkesi etkilediğini söyledi.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Mark Warner’sa yaptığı açıklamada, federal çalışanlar için aşı yapılmasını desteklediğini söyledi. Warner, “Hayat kurtarmak ve göreve hazır olmayı sürdürmek için elimizdeki her aracı kullanmamız gerekiyor” dedi.

Federal yetkililer ve bağımsız sağlık uzmanları, mevcut aşıların güvenli olduğunu onaylamış durumda. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yakınlarda yaptığı bir çalışma, Nisan-Temmuz ayları arasında aşılanmamış kişilerin aşılı kişilerden 10 kat daha fazla hastaneye kaldırıldığını ve COVID-19’dan ölme olasılığının 11 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.