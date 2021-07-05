“ABD Birlik Oluyor Ancak Pandemi Henüz Bitmedi”

Başkan Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapsamında yaptığı konuşmada, ABD’nin pandemiden kurtulmaya başlayışını öne çıkardı ve aşılanmayı “yapabileceğiniz en vatansever iş” olarak tanımladı. Ancak Biden, Corona virüsüne karşı verilen mücadelenin henüz bitmediğinin de altını çizdi.

4 Temmuz Bağımsızlık Kutlamaları kapsamında Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde binden fazla ordu mensubu, acil yardım görevlisi ve diğer davetlileri ağırlayan Biden, “Bugün, ülkenin dört bir yanında güvenle şunu söyleyebiliriz: Amerika yeniden biraraya geliyor” dedi.

Biden için 4 Temmuz kutlamaları, öncülük ettiği aşılanma kampanyasının başarısını öne çıkarmak için uzun süredir beklediği bir fırsattı. Biden’ın başkanlık görevini devraldıktan sonra düzenlediği en geniş kapsamlı etkinlik olan 4 Temmuz kutlamaları, ABD’nin virüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçişinin de en açık göstergesi oldu. Pandemi, ulusal acil durumdan bireysel sorumluluk temelli yerel bir krize dönüşürken Amerika, vatandaşlarını aşılama kampanyasını da küresel sağlığa öncülük eden bir ülkeye dönüştü.

Biden, Washington’da 4 Temmuz kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi öncesinde, “Bu yılki 4 Temmuz özel bir kutlama çünkü pandemi ve tecrit yılının, acı, korku ve yürek parçalayıcı kayıpların yaşandığı bir yılın karanlığından sıyrılıyoruz” dedi.

Pandemiye bağlı kapanma sürecinin işyerlerinin kapanmasına, milyonlarca insanın işini kaybetmesine ve sayısız ailenin parçalanmasına yol açtığının altını çizen Biden, “Bugün ölümcül bir virüsten bağımsızlığımızı ilan etmeye hiç olmadığı kadar yakınız. Bu, Covid-19’a karşı mücadelenin sona erdiği anlamına gelmiyor. Daha yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

Biden yine de ülkede 605 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandeminin 16 ay boyunca hayatlarını alt üst ettiği Amerikalılar’ın kutlama yapmasını istedi. Beyaz Saray, ülke çapında halkın biraraya gelmesini ve havai fişek gösterileri düzenlenmesini teşvik etti.

ABD’nin güçlü kitlesel aşılama programı sayesinde pandeminin patlak verdiği dönemden bu yana Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının ve ölümlerin sayısı rekor düzeyde geriledi. İşyerleri ve restoranlar yeniden açılırken işe alımlar hızlandı, seyahatlerse pandemi öncesi seviyeye erişmeye yaklaştı.

Ancak Biden’ın yarattığı iyimserlik havasının ölçülü olmasının önemli nedenleri var. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre Biden’ın 4 Temmuz’a kadar yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılama şeklinde belirlediği hedef, beklentilerin altında kaldı. Buna göre ABD’de 4 Temmuz’a kadar yetişkin nüfusun yüzde 67’si aşılandı. Yetkililer için daha kaygı verici durumsa aşılama oranının yüksek olduğu virüsün gerilemeye başladığı bölgelerle aşılamanın düşük düzeyde kaldığı ve virüsün daha bulaşıcı bir varyantının egemen olmaya başladığı bölgeler arasındaki uçurum.

Corona enfeksiyonu nedeniyle ABD’de her gün 200’den fazla kişi yaşamını yitiriyor, milyonlarca kişi hayat kurtaran aşıları olmaktan kaçınıyor.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki John Cochran Tıp Merkezi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doktor Mati Hlatshwayo, “Aşı olduysanız durumunuz çok iyi. Aşı olmadıysanız kaygılanmalısınız. İşin özü bu. Ancak bu durum, ülkenin çok daha iyi bir durumda olduğu gerçeğini değiştirmiyor” dedi.

ABD’de yaklaşık bin ilçede aşılama oranının yüzde 30’un altında olduğu biliniyor. Federal hükümet, pandemi kısıtlamaları kalktıkça bu bölgelerin salgının yeni odak noktaları haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Biden yönetimi, Colorado ve Missouri eyaletlerine özel sağlık ekipleri gönderdi. Aşılama oranlarının düşük olduğu ve vaka sayılarının yükselmeye başladığı bölgelere ilave bulaşıcı hastalık uzmanları, kamu sağlığı uzmanı doktor ve hemşireler sevkedildi.

Aşılama oranının düşük olduğu ülkelere destek





ABD’de kitlesel aşılamayla beraber gelen normalleşme süreci, aşılara erişimin olmadığı ve toplum için bulaşma oranının yüksek olduğu dünyanın geri kalan bazı bölgeleriyle tezat oluşturuyor. Bu ülkelerde daha tehlikeli virüs varyantlarının ortaya çıkma riski artıyor. Biden yönetimi bu nedenle başka ülkelerin pandemiyle mücadele çabalarına katkıda bulunmak amacıyla ABD’nin elindeki fazla aşıları bu ülkelere yönlendirmeye çalışıyor.

Aşıya erişimde aylardır sıkıntı yaşanmayan ABD’de aşıya olan talep azalıyor. Çok sayıda yerel idare ve şirket, Amerikalılar’ın aşı olmasını sağlamak için bazı teşvikler sunarken yetkililer, Corona virüsü enfeksiyonunun sonuçlarının, henüz aşılanmamış olan kişilerin aldığı bireysel kararların bir yansıması olduğunu vurguluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Doktor Rochelle Walensky, “Şu anda tanık olduğumuz kayıplar neredeyse tamamen önlenebilir” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, çok sayıda aşısız kişinin yaşadığı bölgelerde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında kalabalıkların katıldığı etkinliklerin yarattığı riske ilişkin soruya, “Eğer bu bölgelerde yaşayanlar aşı olduysa bu, korundukları anlamına gelir” dedi.

Beyaz Saray Covid-19 koordinatörü Jeff Zients, Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğin “doğru şekilde yapıldığını” ve CDC’nin açıkladığı kurallarla ”uyumlu” olduğunu söyledi. Etkinliğe katılanların aşı olmasını zorunlu tutmayan Beyaz Saray, misafirlerin Covid-19 aşısı yaptırmalarını ve tam olarak aşılanmayanlardan maske takmalarını talep etti.