ABD BM İnsan Hakları Konseyi’ne Geri Dönüyor

Eski Başkan Donald Trump’ın 2018 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden çıkardığı ABD, tartışmalı yapıya yeniden katılmaya hazırlanıyor.

BM Genel Kurulu bugün (Perşembe) 47 üyeli İnsan Hakları Konseyi’ne 18 yeni üyenin katılımı konusunda oylama yapacak. ABD, konseyde sandalye elde etmek için salt çoğunluk oyu alması gereken ülkelerden biri. Hiçbir ülkenin kendi bölgesel grubu içinde rekabetle karşı karşıya olmaması nedeniyle adayların konseye girmesinin önünde engel bulunmuyor.

ABD dışında Arjantin, Hindistan, Litvanya, Katar ve Somali de BM İnsan Hakları Konseyi’ne girmeye çalışıyor. Bazı ülkelerin adaylıkları, kötü durumdaki insan hakları sicilleri nedeniyle diğerlerinden daha tartışmalı bir konumda yer alıyor.

“Bu yılın İnsan Hakları Konseyi oylamasında rekabetin olmaması ‘seçim’ kavramıyla alay edilmesi anlamına geliyor” diyen İnsan Hakları Gözlem örgütünün BM Direktörü Louis Charbonneau, “Kamerun, Eritre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ciddi insan hakları ihlallerinde bulunan ülkelerin konseye seçilmesi, BM üyesi ülkelerin konseyin temel misyonu olan insan haklarını koruma konusunu ciddiye almadığı gibi çok kötü bir mesaj veriyor” ifadelerini kullandı.

Charbonneau, BM üyelerine, gerekli yeterliliğe sahip olmayan adaylara oy vermemeleri çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi’ne katılan ülkelerin hem kendi içlerinde hem de dışarıda “insan haklarının teşviki ve korunmasına yönelik en yüksek standartları sağlaması” bekleniyor.

Konsey neden eleştiriliyor?

BM İnsan Hakları Konseyi, hem olumlu hem de olumsuz bir imaja sahip. Diplomatlar, konseyin Suriye gibi ülkelerdeki savaş suçları konusunda önemli ve güçlü raporlar hazırladığını, Kuzey Kore, İran ve Myanmar’daki insan hakları ihlallerine dikkat çektiğini kaydediyor. Ancak konsey, İsrail’e odaklanması, Çin, Rusya ve Pakistan gibi üye ülkelerin kötü insan hakları sicillerine sahip olması nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, işlevini yerine getiremediği gerekçesiyle lağvedilen BM İnsan Hakları Komisyonu’nun yerine 2006 yılında oluşturulmuştu. Eski ABD Başkanı George W. Bush, ABD’nin yeni kurulan konseye üye olması arayışına girmemişti. ABD, Bush’tan sonraki Başkan Barack Obama döneminde, 2009’da konseye dahil oldu. Obama o dönemde konseyin içeriden iyileştirilmesi görüşündeydi. Obama’dan sonra ABD Başkanı seçilen Trump ise 2018’de ABD’yi konseyden çıkardı.