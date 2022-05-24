ABD büyükelçisinden Babacan’a ziyaret

Yazan:
Alaturka Online
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek partinin genel başkanı Ali Babacan ile görüştü.

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ABD büyükelçisinden Babacan’a ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Jeffrey Lane Flake’e ziyareti için teşekkür ederim” dedi.

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