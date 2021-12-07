ABD-Çin arasında Kış Olimpiyatları gerilimi

Beyaz Saray, ABD hükümet yetkililerinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nı Çin’in insan hakları ihlalleri ve Müslüman azınlığa karşı uyguladığı zulüm nedeniyle boykot edeceğini açıkladı. Çin’den bugün sert yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

Son yıllarda tansiyonun yüksek olduğu ABD–Çin hattında yeni bir gerilim yaşanıyor… ABD, gelecek yıl yapılacak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

Açıklamada, Çin yönetiminin Müslüman azınlığa karşı uyguladığı zulüm nedeniyle boykot edeceği belirtildi. ABD Kongresinin bazı üyelerinin ve insan hakları gruplarının aylardır çağrısını yaptığı diplomatik boykot ABD’li sporcuların oyunlara katılmasının önünü kapatmıyor.

Pekin dün açıklanan boykot kararına cevap “sağlam karşılık” vereceği tehdidinde bulunurken son yıllarda iyice bozulan Çin-ABD ilişkileri bir darbe daha almış oldu.Beyaz Saray açıklamasında Çin’in Sincan bölgesindeki Müslüman azınlığa karşı soykırım uyguladığına vurgu yapılarak, “ABD’nin diplomatik veya resmi olarak temsil edilmesi halinde Çin’in açıktan insan hakları ihlalleri ve Sincan’daki zulmü hiç gerçekleşmemiş gibi davranmış oluruz. Bunu yapamayız” denildi.

ÇİN’DEN SERT YANIT GELDİ

Çin yönetimi ise bugün çok sert bir açıklama yaptı… Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD’nin bu oyununun başarısız olacağını söylerken, “ABD, ahlaki güvenilirliğini yitirdi. ABD’nin kararına karşı uygulamalar alınacaktır” dedi.

Lijian, ABD’nin bu kararının ikili ilişkilere ve bazı önemli alanlarda iş birliğine zarar vereceğini söyledi.

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