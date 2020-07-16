ABD Çin Komünist Parti Üyelerine Seyahat Yasağı mı Getirecek?

Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi’nin tüm üyeleri ve ailelerine yönelik ABD’ye seyahat yasağı getirme seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Beyaz Saray sözcüsü haberlerin doğru olup olmadığının sorulması üzerine “Çin konusunda her seçenek masada” yanıtını verdi.

ABD basınına ve uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlerde, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin konuya ilişkin olası bir başkanlık kararnamesi metni üzerinde istişarede bulunmaya başladıkları; ancak bu değerlendirmelerin henüz ilk aşamada olduğu ve Başkan Trump’ın masasına henüz gelmediği belirtiliyor.





Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi’nin bütün üyeleri ve ailelerine Amerika’ya seyahat yasağı getirilmesini değerlendirdiğini ilk olarak New York Times gazetesi yazmıştı.

Amerika’dan böyle bir adım gelmesi halinde bunun Pekin ve Washington arasında bazı uzmanlar tarafından yeni bir Soğuk Savaş olarak nitelenen gerilimde Trump yönetimi tarafından atılan en sert adım olarak kayıtlara geçeceği yorumları yapılıyor.

Bu boyutta bir seyahat yasağının uygulanması halinde, karardan en üst düzey isimlerinden en alt kademeye kadar Komünist Partisi’nin tamamının etkilenmesi ve Çin’e seyahat eden Amerikan vatandaşlarına yönelik misilleme yapılması olası. Bu durumdan diplomatların yanı sıra Amerikalı şirket yöneticilerinin etkilenebileceği, bunun da Amerika’nın Çin’deki çıkarlarına zarar verebileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray: “Çin konusunda bütün seçenekler masada’’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo böyle bir seçeneğin değerlendirilip değerlendirilmediğini doğrulamadı ancak “Başkan’ın yönlendirmesi doğrultusunda Çin Komünist Partisi’ne karşı nasıl adımlar atabileceğimiz konusunu değerlendiriyoruz’’ demekle yetindi.

Konu Perşembe günü Beyaz Saray’da yapılan basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Kayleigh McEnany, “Çin konusunda her seçeneği masada tutuyoruz” yanıtını verdi.







Komünist Partisi üyelerinin çocuklarının ABD okullarında öğrenim görmesi engellenebilir

Trump yönetimi içinde konuyla ilgili istişarelere ilişkin bilgi sahibi olan ve Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağa göre, söz konusu süreç Komünist Partisi üyelerinin çocuklarının ABD üniversitelerinde öğrenim görmelerinin engellenmesi seçeneğini de kapsıyor.

Çin Komünist Partisi üyelerine ABD’ye seyahat yasağı getirilmesinde, Başkan Donald Trump tarafından 2017 yılında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelere seyahat yasağı getirmek amacıyla kullanılan göçmen yasalarının temel alınması üzerinde duruluyor.

Çinli sözcü: “Böyle bir adım atılması içler acısı bir durum olur’’

Reuters’a bilgi veren bu kaynağa göre, Başkan Trump’ın bazı kişileri ya da kategorileri seyahat yasağı kapsamı dışında tutma yetkisi olabilir.





Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying ise, Trump yönetiminin böyle bir adım atmasının “içler acısı bir durum’’ olacağını söyledi.

Amerikalı yetkililerin elinde tam liste olmadığı için hangi Çin vatandaşlarının Komünist Partisi üyesi olduğunun belirlenmesinin zor olacağı belirtiliyor.

“Çin Komünist Partisi’nin 90 milyondan fazla üyesi var’’

New York Times’a göre 90 milyondan fazla üyesi olan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yönetiminde bulunan Komünist Parti, iktidarın en üst düzey kadrolarının yanı sıra devlet memurlarını da kapsıyor.





New York Times’da konuya ilişkin yer alan kapsamlı bir haberde, Çin’de baskı politikasının mimarı olan yetkililerin Komünist Parti üyesi olabildiği gibi, bazı üyelerin de bu kalıba uymayan isimlerden oluştuğu belirtildi.

Uygur aktivist de Corona’yı duyuran doktor da Komünist Parti üyesi

Sonradan Corona virüsü olduğu ortaya çıkan Çin’deki gizemli virüsle ilgili internette yazdığı bir makalede duruma dikkat çeken Dr. Li Wenliang’ın da Komünist Parti üyesi olduğuna dikkat çekildi.





2019 yılında Avrupa Parlamentosu’nun düşünce özgürlüğünü savunan kişi ya da kurumlara verdiği Sakharov Ödülü’ne layık görülen ve “Çin’in Mandelası’’ olarak bilinen Uygur aktivisti ve ekonomist İlham Tohti de, 2014’te tutuklanarak cezaevine konulana kadar Pekin’de bir üniversitede akademisyen ve aynı zamanda da Çin Komünist Partisi üyesiydi.







İstatistiklere göre, Çin Komünist Partisi üyelerinin 12.3 milyonu 30 yaş ve altında. Yarısının üniversite ya da yüksek okul eğitimi bulunuyor. Üyelerin yüzde 28’i de kadın.