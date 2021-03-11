ABD, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi ve örgütün iki ülkedeki elebaşlarını, Küresel Özel Terörist olarak tanımladı.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Demokratik Kongo kolu olarak da bilinen Müttefik Demokratik Kuvvetler ile Medine Et Tevhid ve Mücahidin örgütlerinin, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne eklendiği ve örgütün elebaşı Seka Musa Baluku'nun ise Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı ifade edildi.

DEAŞ'ın Mozambik kolu olduğu belirtilen Ansar-ul Sunne örgütünün de aynı listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, örgütün elebaşı Abu Yasir Hassan'ın, Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tanımlamalar kapsamında, bu örgütlerle ilişkili kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu örgüt ve kişilerle iş yapmasının yasaklandığı ifade edildi.