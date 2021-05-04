ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Biden, açık ve net olabilmek için Putin ile yüz yüze görüşmek gerektiğini düşünüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, The Financial Times’a verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Blinken, ”Başkan Biden, çok güçlü bir şekilde açık ve net olmanın önemine inanıyor. Bunu yapmanın en iyi yolu da yüz yüze görüşme” ifadesini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın görüşme önerisine sıcak baktığını ve incelediğini belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin – Biden arasındaki olası zirvenin Washington’un atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etmişti.