ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa ile ilişkileri onarma peşinde

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Paris’teki görüşmeler sırasında Fransa’nın ABD’ye olan güvenini yeniden sağlamak için temaslarda bulunacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

ABD, İngiltere ve Avustralya’nın Hint ve Pasifik Okyanusu bölgesinde güvenliği sağlamak için üçlü iş birliği mekanizması oluşturması sonrası Avustralya’nın Fransa’dan 40 milyar dolarlık denizaltı almaktan vazgeçmesi Fransa’nın büyük tepkisini çekmişti.

Blinken, ABD ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkileri onarmak için Paris’te görüşmeler yapacak.

Fransız hükümeti, en yakın müttefiklerinin üçlü güvenlik iş birliği anlaşmasıyla Fransa’yı arkadan hançerlediğini belirtmişti.

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