ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Moskova’ya baskı yapmak için birlikte çalışmalıyız

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya’yı hedef aldı.

Blinken, “Rusya’nın tutumuna ses çıkarmak, Rusya’yı eylemlerinden sorumlu tutmak ve uluslararası taahhüt ve yükümlülüklerine uyması yönünde Moskova’ya baskı yapmak için birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın görüşme önerisine sıcak baktığını ve incelediğini belirtirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Putin-Biden arasındaki olası zirvenin Washington’un atacağı adımlara bağlı olduğunu ifade etmişti.

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