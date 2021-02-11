ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a “savunmasını güçlendirme” desteği

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud arasındaki görüşmede, Yemen'deki son durum ile "Riyad'ın savunmasının güçlendirilmesi" konularının ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Al Suud arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, Husilerin Abha Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınarken, iki bakan "Suudi Arabistan'a yapılan saldırılara karşı ülkenin savunmasının güçlendirilmesine" yönelik ortak çabaları ele aldı.

görüşmede, Yemen'deki savaşın sona ermesi ve ülkede siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için atılabilecek diplomatik adımların da ele alındığı bildirilen açıklamada, ABD'nin yeni Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in çabalarının destekleneceğine de vurgu yapıldı.

Açıklamada, daha önce Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesine ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin sonuçlarına yakından bakacaklarını kaydeden Blinken'ın bu konuları gündeme getirip getirmediğine ilişkin bir değerlendirme yer almadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price de dünkü basın brifinginde, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınamış ve ABD'nin, Suudi Arabistan'ı savunma vaadine bağlı olduğunu dile getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a artık askeri destek sağlamayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Biden, dünkü bir açıklamasında, Suudi yönetiminin yaklaşık 3 yıldır hapiste olan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul'u serbest bırakmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişti.