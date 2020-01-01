ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Irak ve İran konulu telefon trafiği

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile yaptığı telefon görüşmelerine yönelik yazılı açıklama yayınladı.

Pompeo’nun, ‘İran’ın bölgedeki zararlı faaliyetleriyle mücadele konusunda gösterdiği kararlılık’ ve Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşanan olayları kınaması sebebiyle Netanyahu’ya teşekkür ettiğini belirten Ortagus, görüşme sırasında ABD ve İsrail arasındaki ‘güçlü ilişkiye’ de vurgu yapıldığını ifade etti.

Bununla birlikte, Ortagus tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Pompeo’nun Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefon görüşmesi yaptığı ve ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşanan olayları kuvvetle kınadığı kaydedildi.

Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakan Pompeo, Irak hükümeti tarafından alınan yüksek güvenlik önlemleri için teşekkür ederken, Irak hükümetinin bölgedeki diplomatlarımızın korunması konusundaki sorumluluğuna vurgu yaptı. Bakan, ayrıca Başkan Donald Trump yönetimi olarak Irak’ın özgür ve bağımsız olması konusundaki isteğimize ve bu konudaki yakın iş birliği çabalarımıza dikkat çekti.”

Öte yandan Pompeo’nun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile yaptığı görüşmede, Katar’ın ABD’ye gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ettiği, Pompeo ve El Sani’nin bir takım bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.