ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kovid-19 telefon diplomasisi sürüyor

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkeler arası iş birliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İsveç, Hollanda ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin görüşmesi sırasında Kovid-19 salgınına yönelik yapılan dezenformasyon kampanyası, bölgesel iş birliği ve Kuzey Kore'deki gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

Pompeo'nun ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri canlandırmaya ve salgınla mücadele konusunda Transatlantik iş birliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Pompeo'nun Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüşmesinde Kovid-19 salgını konusunda yakın iş birliği mesajı verdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo ayrıca Hollanda'da yaşayan Amerika vatandaşlarının ABD'ye getirilmesinde verdikleri destek sebebiyle Bakan Blok'a teşekkür etti. İkili ayrıca Afganistan'da kalıcı bir barış sağlamanın yollarını görüştü." ifadelerine yer verildi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile yapılan görüşmede ise ABD-Slovakya arasındaki ortak NATO taahhütleri, savunma alanındaki iş birliği, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve salgınla mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Logar, enerji alanını zenginleştirmek, Slovakya'daki kritik altyapıların geliştirilmesi ve korunmasının yanı sıra demokrasilerimize olan güveni sarsan dezenformasyona karşı birlikte çalışmayı görüştüler." ifadelerine yer verildi.