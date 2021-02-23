ABD Dışişleri: İran nükleer yükümlülüklerinden uzaklaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirerek, UAEK’nın İran raporuna değindi ve Tahran’ın, 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasında belirlenen uranyum zenginleştirme sınırlarını aşmaya devam ettiğini söyledi.

İran’ın yakın zamanda Güvenlik Denetim Anlaşması Ek Protokolü dahil UAEK ile iş birliğini azaltmaya yönelik adımlar attığını yineleyen Price, “İran’ın yanlış yöne gittiğine dair kaygımızı yineledik. İran nükleer yükümlülüklerinden uzaklaşıyor. Bizim amacımız ise ABD ile İran’ı KOEP kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirecek bir sonuç elde etmektir. Ancak atılan adımlar yanlış yöne doğru gidiyor” dedi.

UAEK’nın, İran’a yönelik başta beyan edilmemiş nükleer stok olmak üzere birçok ciddi konuyu daha incelediğini belirten Price, “İran’ın bir an önce UAEK ile bu konularda iş birliği yapması konusunda ısrar ediyoruz” dedi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, dün yaptığı açıklamada, “Yaptırımların Kaldırılması için Stratejik Eylem Planı yasası kapsamında UAEK’ya verilen tüm ek denetimler askıya alındı” diye konuşmuştu.

Garibabadi, “Bundan sonra Güvenlik Denetim Anlaşması’nın ötesinde herhangi bir yükümlülük yok. Nükleer tesislere de gerekli talimatlar verildi“ ifadelerini kullanmıştı.

Ek Protokol, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri zaman aniden denetlemelerine izin veriyordu.

E3 olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa ise bugün İran’ı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol’ü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırmıştı.