ABD Dışişleri, koronavirüs nedeniyle İtalya için belirlediği seyahat uyarısı seviyesini yükselti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine yayılımını sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, İtalya’ya yönelik seyahat uyarısını ‘seviye 3’e yükselterek, ülkeye seyahat etmeyi planlayanlara ‘tekrar düşünün’ tavsiyesinde bulundu.

Vakaların çoğunluğu, Çin’e yapılan seyahatlerle bağlantılıyken ABD Dışişleri, İtalya’da salgının toplu olarak yayılımının geliştiği ve bu durumun seyahat uyarısını artırmak için yeterli olduğunu kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında “CDC, İtalya’ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını önermektedir. Seyahatçiler, İtalya’ya gitmeye karar verirlerse koronavirüsün önlenmesi için CDC yönergelerini gözden geçirmeli ve takip etmelidir” ifadeleri yer aldı.

CDC’nin yönergesinde, halka açık alanlarda yüz maskesi takmanın yanı sıra ellerin sık sık yıkanması ve bardak ve mutfak eşyaları gibi öğeleri paylaşmaktan kaçınılması tavsiyeleri yer alıyor.

İtalya’da son olarak 888 koronavirüs vakası tespit edildi ve 21 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.