ABD Dışişleri’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderlerinin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı Yahudi karşıtı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor” denildi.

Erdoğan ve Türkiye’deki muhalefet liderlerine ‘daha fazla şiddeti kışkırtabilecek sözlerden kaçınma’ çağrısı yapılan açıklamada, “Türkiye’yi (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı sona erdirme çalışmalarında ABD’nin yanında yer almaya çağrıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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