ABD Dışişleri’nden Erdoğan-Haniye görüşmesine tepki: Teröristlere destek, Türkiye’yi uluslararası toplumdan dışlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanan iki Hamas liderinin ABD’nin Özel Tanımlanmış Küresel Teröristler listesinde bulunduğunu hatırlatan ABD Dışişleri açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu terör örgütüne süregiden desteği sadece Türkiye’nin uluslararası toplumdan tecrit edilmesine hizmet ediyor” görüşüne yer verildi.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

“ABD Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Ağustos’ta İstanbul’da iki Hamas liderini ağırlamasına kuvvetle karşı çıkıyor. Hamas hem ABD hem AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağırladığı her iki yetkili de Özel Tanımlanmış Küresel Teröristler. ABD’nin Adalet Karşılığı Ödül Programı çok sayıda terör saldırısı ve kaçırmaya müdahil olmasından ötürü bunlardan biri hakkında enformasyon talep ediyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu terör örgütüne süregiden desteği sadece Türkiye’nin uluslararası toplumdan tecrit edilmesine hizmet ediyor, Filistin halkının çıkarlarına zarar veriyor ve Gazze’den düzenşenen terör saldırılarını önlemeye yönelik küresel çabaları baltalıyor. Türk hükümetinin Hamas’la ilişkisine dair endişelerimizi en üst düzeyden dile getirmeye devam edeceğiz. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl Hamas liderliğini Türkiye’de ikinci ağırlaması oldu, ilki 1 Şubat’ta gerçekleşmişti.”