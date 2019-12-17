ABD Dışişleri’nden Ermeni Tasarısı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Senato’da geçen hafta kabul edilen ve 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Ermeni tasarısına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Trump yönetiminin konuyla ilgili duruşunun değişmediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus geçen hafta Senato’da kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada tasarının içeriğine değinmeden sadece “Senato’nun 150 sayılı karar tasarısı hakkında açıklama” ifadesini kullandı. Sözcü yazılı açıklamada “Yönetimin bu konuda duruşu değişmemiştir. Başkan’ın geçen Nisan ayında konuyla ilgili net açıklaması görüşlerimizi yansıtmaktadır” dedi.

Başkan Donald Trump 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan’da geçen yıl yaptığı açıklamada “Meds Yeghern” yani “Büyük felaket” ifadesini kullanmış, 1915 olaylarını “20. Yüzyılın en kötü kitlesel mezalimlerinden birisi” olarak tanımlamıştı. “Daha hoşgörülü bir gelecek inşa etmek amacıyla geçmişin acı dolu unsurlarıyla yüzleşmenin önemini vurguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Senato’da kabul edilen Ermeni tasarısı Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla birlikte 29 Ekim tarihinde Temsilciler Meclisi’nden 11’e karşı 405 oy çoğunluğuyla geçmişti. Karar tasarısının Senato’da oylanması ise daha önce Beyaz Saray’dan gelen talep üzerine üç kez, üç ayrı Cumhuriyetçi Senatör tarafından bloke edilmişti.

Karar tasarısının Senato’da kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Karar siyasi bir gösteriden ibaret. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır” sözleriyle tasarıyı eleştirmişti.