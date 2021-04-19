ABD Dışişleri’nden Lukaşenko’ya yönelik komploda Washington’un parmağı olduğu açıklamalarına yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Sputnik’e açıklamasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun öldürülmesi amacıyla yapılan planda Washington’un parmağı olduğu açıklamalarını yalanlayarak, bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını ifade etti.

Yetkili, “Rus devlet medya kaynaklarında Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik komplo iddiasıyla ilgili haberleri, ayrıca (Lukaşenko’nun) medyaya kendi yaptığı açıklamaları gördük. ABD yönetiminin Lukaşenko’ya yönelik suikast girişiminin arkasında veya içinde olduğuna dair hiçbir iddia kesinlikle doğru değil” diye konuştu.

Belarus lider dün akşam yaptığı açıklamada, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu söylemişti.

Ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, 9 Mayıs’ta Minsk’te askeri darbe ve Belarus Devlet Başkanı’nı fiziki olarak ortadan kaldırmayı planlayan ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan Avukat Yuriy Zenkoviç ve Belaruslu siyaset uzmanı Aleksandr Feduta’nın Moskova’da gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Ardından Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan röportajda, Zenkoviç ve Feduta’nın bir restoranda ‘Belaruslu generallerle’ yaptığı görüşmenin ve güvenlik güçlerinin bu kişileri gözaltına aldığı anların görüntülendiği bir video yayınlandı.

‘Sessizlik’ Operasyonu

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, güvenlik güçlerinin Lukaşenko ve aile üyelerini ortadan kaldırmayı ve darbe organize etmeyi planlayan organize bir grubun faaliyetlerinin önüne geçti. Silahlı isyana ‘Sessizlik’ kod adının verildiği ileri sürülüyor.

FSB verilerine göre Zenkoviç ve Feduta, Belarus’taki askeri darbeyi daha önce işlenmiş ‘renkli devrim’ senaryosuna göre panladı. ONT televizyonunda yayınlanan bir habere göre operasyon, yurtdışından finanse ediliyordu.