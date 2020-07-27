ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması: Serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, iş insanı Osman Kavalı‘nın tutukluluğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Türkiye’ye ‘uluslararası sorumlulukları’ hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye’den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala’yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz.”