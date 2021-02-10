ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye çağrı: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de 3 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Washington’un, ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey’in, yargı sürecine dahil edilmesi ‘endişeyle not ettiği’ kaydedilen açıklamada, “Dr. Barkey aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğuna inanıyoruz” denildi.

Bakanlık, Türkiye’yi, 2019’un sonlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından alınan Kavala’nın serbest bırakılması kararına uymaya çağırdı.

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