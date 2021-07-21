ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye Rusya’dan teçhizat alımı durumunda ‘ek yaptırım’ tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumda, “Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasına ve konuşlandırmasına itiraz etmeye devam ediyoruz. Rusya’dan yapılacak yeni büyük silah alımlarının CAATSA kapsamında ek yaptırımlara yol açacağını açık bir şekilde ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Nuland, “F-35 satışı ve ortak üretim askıda kalmaya devam edecek” dedi.

ABD’li diplomat, “Onlara (Türkiye’ye) bu durumdan çeşitli çıkış yollarını sunmaya devam ediyoruz. En son üst düzey görüşmede de bunu yaptık. Bunu yapmaya devam edeceğiz, bu diyalogu sürdüreceğiz. Bu durum devam ettiği sürece, istesek de birlikte yapamadığımız birçok şey var” diye konuştu.

Nuland, ‘bir NATO üyesinin neden Rus sistemlerini almak istediğine ve bununla ortak F-35 üretimi dahil her şeyi tehdit altına sokmasına hem kendisinin hem de ABD yönetiminden birçok kişinin anlam veremediğini’ de sözlerine ekledi.