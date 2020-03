ABD, Doktor ve Sağlık çalışanlarını çağırıyor : “Gelin!”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tüm dünyadan sağlık uzmanlarını koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesinde çalışmak üzere dış temsilciliklerine başvurmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı yaptığı bir paylaşımla, dünyadaki sağlık uzmanlarını koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmak üzere ülkesine çağırdı.

“Tıp uzmanları için H ve J vizelerine dair güncelleme: Başka bir ülkede olup da ABD’de bir çalışma veya değişim vizesi ile iş arayan tıp uzmanlarını, özellikle de Kovid-19’un tedavisi veya durdurulması üzerine çalışanları, en yakın elçilik veya konsolosluğa vize randevusu için başvurmaya davet ediyoruz”

We encourage medical professionals seeking work in the U.S. on a work or exchange visitor visa (H or J), particularly those working on #COVID19 issues, to contact the nearest U.S. Embassy/ Consulate for a visa appointment. Please see more information here: https://t.co/oD9De7EIoW pic.twitter.com/thqAt73gCx

— Travel – State Dept (@TravelGov) March 27, 2020