ABD Donanması: ‘Rusya Gemimizi Umman Körfezi’nde Taciz Etti’

Amerikan ordusu Umman Körfezi’nde Amerika’ya ait bir savaş gemisinin Rus gemisi tarafından taciz edildiğini açıkladı. Rusya ise iddiayı reddederek ABD gemisinin kasıtlı bir şekilde Rus gemilerin rotasına girdiğini savundu.

ABD Deniz Kuvvetleri’nin Ortadoğu’daki operasyonlarından sorumlu 5. Donanma Gücü’nden yapılan açıklamada “9 Ocak Perşembe günü Umman Denizi’nde rutin operasyonlar sırasında USS Farragut gemisine Rusya donanmasına ait gemilerin tehlikeli derece yaklaştığı” belirtildi. Gemilerin USS Farragut’a çarpmadan son anda rotasını değiştirdiği kaydedildi.

Tehlikeli yakınlaşma sırasında Farragut gemisinden tehlike sirenleri çaldığı ve çarpışma tehlikesine karşı acil durum sinyali göndererek Rus gemisinin uluslararası kurallara uygun biçimde rotasını değiştirmesi çağrısı yaptığı açıklandı.

Rusya, ABD’nin savaş gemisinin kendi donanmasına ait gemiler tarafından tehlikeli biçimde yaklaşarak taciz edildiği açıklamasını yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD gemisinin Rus gemilerinin rotasını profesyonellik dışı bir adımla kasıtlı olarak ihlal ederek, uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği” savunuldu.