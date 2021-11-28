ABD Donanması, Umman Körfezi’nde 2 İranlı balıkçıyı kurtardı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), ABD Donanması’na ait Kuru yük gemisi USNS Charles Drew’in dün Umman Körfezi’nde 2 İranlı balıkçıyı kurtardığını açıkladı.

ABD donanmasından İranlı balıkçıların hayatını kurtardı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması’na ait Kuru yük gemisi USNS Charles Drew’in dün Umman Körfezi’nde 8 gün boyunca sürüklenen bir balıkçı teknesindeki 2 İranlı balıkçıyı kurtardığı bildirildi.

USNS Charles Drew’in Birleşik Deniz Kuvvetleri ve Bahreyn merkezli uluslararası denizcilik koalisyonunun yerel saatle 10.00’da mahsur kalan denizcilerden imdat çağrısı almasının ardından çağrıya yanıt verdiği açıklamada, USNS Charles Drew’in 6 saat sonra olay yerine vardığı ve denizde mahsur kalan balıkçıklara yiyecek, su ve tıbbi bakım sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, USNS Charles Drew’in bugün söz konusu İranlı balıkçıları güvenli bir şekilde Umman’ın başkenti Maskat yakınlarındaki bir Umman Sahil Güvenlik gemisine transfer ettiği ve balıkçıların transfer sırasında sağlık durumunun ve ruh hallerinin iyi olduğu aktarıldı.

ABD 5. Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yardımcısı Brad Cooper yaptığı açıklamada, “Eğitildiğimiz ve yapmaya hazır olduğumuz şey bu” ifadelerini kullanarak, “Profesyonel denizciler olarak denizde ihtiyacı olan insanlara yardım etme sorumluluğumuz var” dedi.

Cooper ayrıca, “Denizcilerin evlerine dönmeleri konusunda yardım ve desteği için Umman hükümetine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Otuz dört ülkeden oluşan Birleşik Deniz Kuvvetleri, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Kuzey Arap Denizi, Umman Körfezi, Hint Okyanusu ve Arap Körfezi’nde güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için faaliyet gösteren dünyanın en büyük deniz ortaklığıdır.

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