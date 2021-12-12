ABD en büyük felaketlerinden birini yaşıyor: 20’den fazla hortum çıktı, 100 ölü

ABD’nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi tarihin en büyük felaketlerinden biri kabul edilirken, can almaya devam ediyor. 20’den fazla hortumun meydana geldiği ülkede, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Cuma gecesi başlayan ve iki gündür ABD‘nin belirli bölgelerini etkisi altına alan fırtına, hortum ve kasırga felaketinin boyutu endişe verici seviyelere ulaştı. Yetkililer, ABD tarihindeki en kötü hortum felaketinin yaşandığını belirtirken, farklı eyaletlerde 20’den fazla hortum çıktığını aktardı.

Kurtarma ekipleri, özellikle Kentucky eyaletini etkisi altına alan hortum faciasında meydana gelen yıkımdan hayatta kalanları kurtarmak için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Kentucky valisi Andy Beshear, yıkımın yaklaşık 365 kilometrelik bir alanı kapladığını ve bunun doğrulanması halinde 1925’te Missouri, Illinois’de en az 695 kişinin ölümüne ve 15 bin evin yıkılmasına neden olan Tri-State kasırgasını geçeceğini söyledi.

‘TARİHİMİZİN EN BÜYÜK KASIRGALARINDAN BİRİ’

ABD Başkanı Joe Biden “tarihimizdeki en büyük kasırgalardan biri olması muhtemel” dediği felaketle ilgili olarak “hayal edilemez bir trajedi” ifadelerinde bulundu.

Kentucky valisi Andy Beshear, kentteki ölü sayısının 100’ü aştığını belirtti. Beshear, “Yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” dedi. Resmi rakamlara göre ise hayatını kaybeden kişi sayısı 84 olarak açıklandı. Ancak yetkililer sayının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana’da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee’de olduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, “11 Aralık 2021 tarihinde ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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