ABD, Erdoğan ile Biden arasında ‘gizli anlaşma’ iddiasını yalanladı! Meral Akşener’den flaş açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Muğla'da basın açıklaması düzenledi. Bir gazetecinin ABD Büyükelçiliği'nin Erdoğan ile Biden arasında 'gizli anlaşma' olduğu iddiasını yalanlamasını hatırlatması üzerine Akşener çarpıcı açıklamalar yaptı. Meral Akşener "Bu ülkeyi yol geçen hanı olmaktan çıkarmalıyız!" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #receptayyiperdoğan #joebiden #iyiparti #haber #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #afgan #afgangöçmenler #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online ABD, Erdoğan ile Biden arasında ‘gizli anlaşma’ iddiasını yalanladı! Meral Akşener’den flaş...