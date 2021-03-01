ABD, F-35’in başarısızlığını ‘zımni olarak’ kabul etti

David Axe imzalı yazıda, F-35 Lightning II programının, 1960’larda tasarlanmış orta menzilli stratejik bombardıman, keşif ve taktik saldırı hava aracı F-111 Aardvark’u andırdığı kaydedildi. Yazıda, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) planladığı şekilde 1700 adet yerine sadece 550 F-111 satın aldığı anımsatıldı.

F-111’in gerçek maliyetinin tasarlandığından beş kat daha fazla çıktığını yazan Axe, bu uçağın temel sorunlarından birinin, tasarımı karmaşık hale getiren ve uçağı çalıştırma olanağını sınırlayan çok işlevlilik olduğunu belirterek, “F-35 elbette F-111’in birçok özelliğine sahip. Birbirine çok benzeyen üç uçak gövdesine yerleştirilmiş tek bir temel sistem setinin Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri’nin ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor, yabancı operatörlerden bahsetmiyorum bile” ifadelerini kullandı.

Yazıda, bir yandan Pentagon’un yeni savaş uçağının geliştirilmesine izin vererek F-35 Lightning II üretimini kısıtlayabileceği ifade edilirken diğer yandan da yeni uçak programının da son 5. nesil savaş uçağı programı gibi başarısız olabileceği ihtimaline yer veriliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın son Savunma Bakanı Christopher Miller, F-35 savaş uçakları için ‘beş para etmez’ imasında bulunmuştu.