ABD, Filistin'e 125 milyon dolar yardım göndermeye hazırlanıyor

WASHINGTON (AA) – ABD yönetiminin Filistin'e toplam 125 milyon dolarlık yardım gönderme konusunda Kongreye bildirimde bulunduğu belirtildi.

Ağırlıklı olarak Kongre haberleri veren "The Hill" adlı haber sitesinde yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde askıya alınan yardımları yeniden aktive ediyor.

Bu kapsamda Biden yönetiminin, Filistin'e 125 milyon dolarlık bir yardım paketini göndereceğini Kongreye bildirdiği aktarıldı.

Söz konusu yardımın büyük bölümünün zaten 2020 bütçesinde yer aldığı ancak Trump yönetimince askıya alındığı kaydedildi.

Habere göre, söz konusu rakamın 75 milyon doları Batı Şeria ve Gazze'deki ekonomik durumun iyileştirilmesi ve temel insani ihtiyaçların karşılanması, 40 milyon doları Filistin'deki güvenlik iş birliği programı ve 10 milyon doları da Filistin ile İsrail halkları arasındaki uzlaşma alanlarına harcanmak üzere tahsil edilecek.

Biden yönetimi, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm konusundaki çabalarını artıracağını ve Trump döneminde kesilen yardımları Filistin'e yeniden ulaştırmaya devam edeceklerini bildirmişti.