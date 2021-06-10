ABD First Lady’si Jill Biden: Eşim Putin ile görüşmeye son derece hazır

Jill Biden, gazetecilerin, ABD liderinin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Son derece hazır” yanıtını verdi.

ABD First Lady’si, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un eşi ile çay içtikten sonra birkaç dakika gazetecilerle sohbet etti.

ABD Başkanı’’nın, ilk yurt dışı gezisine iyi hazırlandığını anlatan Jill Biden, “Bence çok iyi hazırlandı. Haftalarca okudu, bugüne kadar çalıştı. Elbette burada olacak liderlerin çoğunu tanıyor. Joe dış politikayı seviyor. Bu onun kalesi” ifadelerini kullandı.

Biden dün, başkanlık görevindeki ilk yurt dışı gezisine başladı. Biden, bu gezi kapsamında, İngiltere’nin güneybatısında G7 Zirvesi’ne, Brüksel’de NATO liderleri ve Avrupa Birliği temsilcilerinin görüşmelerine katılacak ve Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.