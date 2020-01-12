ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı: Pentagon Rusya ve Çin’in rekabetinden çekiniyor

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD silahlı kuvvetlerinin Rusya ve Çin ordularının gerisinde kalma tehlikesinin varlığına dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) sitesinde yayınlanan bir röportaja katılan Hyten, ABD silahlı kuvvetlerinin Rusya ve Çin ordularının gerisinde kalma tehlikesinin varlığına işaret etti.

Orgeneral Hyten, “Rusya ve Çin’in hangi hızla geliştiklerini izlemeliyiz. Özellikle Çin, inanılmaz derecede hızlı ilerliyor. Lakin biz, en az potansiyel düşmanlarımızın hızıyla geliştiğimizden emin olmalıyız” diye konuştu.

ABD ordusunun Rusya ve Çin’e göre ‘birçok parametrede önde olduğunu’ söyleyen Hyten, ancak rakibin ‘daha hızlı hareket etmesi halinde’ bu avantajın hiçbir anlamı kalmayacağını vurguladı.

Daha önce ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı görevini yerine getiren Hayten’in Genelkurmay Başkan Yardımcılığı adaylığı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında onaylanmıştı