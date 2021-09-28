ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan’dan çekilme süreci itibarımıza zarar verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan’dan çekilme sürecinin ABD’nin itibarına zarar verdiğini söyledi. Milley ayrıca Afganistan’daki son gelişmeler sonrası El Kaide’nin 12 ay içinde yeniden ülkesini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda senatörlerin sorularını yanıtlayan Mark Milley, Cumhuriyetçi Parti’den Roger Wicker’in, “İtibarımız büyük zarar gördü, öyle değil mi?” sorusuna, “Dünyanın dört bir yanında müttefikler, ortaklar ve rakipler nezdinde ne kadar itibarlı olduğumuz yoğun şekilde gözden geçiriliyor. Evet, gelişmelerin itibarımıza zarar verdiğini söyleyebiliriz” yanıtını verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Mark Milley ayrıca, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü bu kadar hızlı bir şekilde ele alacağını öngöremediğini söyledi. Ancak Milley Amerikan ordusunun, 2020 yılının sonlarında, ani bir geri çekilmenin Afgan ordusunun ve hükümetinin hızlı bir şekilde çökmesine neden olabileceğini öngördüğünü de aktardı.

“ABD’Yİ YENİDEN TEHDİT EDEBİLİR”

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ayrıca, Taliban’ın El Kaide ile hala bağları olan bir “terör örgütü” olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD’ye saldırmak isteyen El Kaide’nin Afganistan’da tekrar canlanabileceği uyarısında da bulunan Milley, “Afganistan’daki El Kaide teröristleri 12 ay içinde ABD’yi yeniden tehdit edebilir” dedi.

“AFGAN ORDUSUNUN BU KADAR ÇABUK DAĞILMASINI BEKLEMİYORDUK”

Milley ile birlikte aynı oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Afgan ordusunun bu kadar çabuk dağılmasını beklemediklerini söyledi. Lloyd Austin, bu durumun ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon) gafil avladığını belirtti.

Austin, “Bizim ve ortaklarımızın eğittiği Afgan ordusunun çoğu durumda tek bir kurşun bile sıkmadan eriyip gitmesi bizi şoke etti. Aksini iddia etmek dürüst olmaz” dedi.

Austin, geçen yıl Trump yönetimi döneminde ABD ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan anlaşmanın da Afgan askerlerin moralini bozduğunu söyledi.

Bakan Austin, 124 bin Afganın ülke dışına çıkarılmasını sağlayan Amerikalı görevlileri ise övdü.

Tahliye operasyonu sırasında 13 Amerikan askeri ve intihar saldırıları yüzünden bazı Afgan siviller hayatını kaybetmişti.

REUTERS: ABD TARİHİNİN EN TARTIŞMALI OTURUMLARINDAN BİRİ

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu, iki gün boyunca ABD’nin Afganistan’dan kaotik bir şekilde çekilmesini ele alacak.

Reuters haber ajansına göre Komisyon, ABD tarihinin en tartışmalı oturumlarına sahne olabilir.

Oturumlar sırasında Cumhuriyetçilerin dikkati ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı hatalara çekmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Senatör James Inhofe, komutanlarını dinlemediğini söyleyerek Biden’ı suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da benzer bir oturumda iki hafta önce soruları yanıtlamış ve istifa çağrılarını redederek yönetimi savunmuştu.

Afganistan’da yaşananlar sonrası ABD’de Biden yönetimi şu ana kadarki en büyük krizini yaşamış, Başkan Joe Biden’ın dış politika tecrübesi de sorgulanmaya başlanmıştı.

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