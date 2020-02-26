ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

‘ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına’ ilişkin sorulara yanıt veren Milley, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunun öncesinde, harekat bölgesindeki Özel Kuvvetler askerlerinin çekildiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harekatıyla da sınır bölgelerindeki askerlerin doğuya kaydırıldığını hatırlattı.

Milley, “Suriye’deki misyonumuz değişmedi. Misyonumuz, Suriye’nin doğusunda IŞİD ile yapılan mücadeledir. Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var” diye konuştu.

Bakan Esper de ABD’nin misyonunun, şu anda sadece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde, IŞİD’in tekrar ortaya çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayarak, “Sınır bölgesine asker göndermemiz şu aşamada olası görünmüyor” dedi.

Bir kongre üyesinin, “ABD’nin bir daha Suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı” sorusuna Esper, ‘bu yönde bir tartışmanın olmadığı’ yanıtını verdi.