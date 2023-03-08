ABD Genelkurmay Başkanı’nın brifing aldığı PKK’lı terörist 23 şehidin de katili çıktı

Suriye’de IŞİD’li teröristlerin ailelerinin rehin tutulduğu El Hol Kampıyla ilgili SDG’li üst düzey teröristlerle görüşüp bilgi alan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in ziyareti Türkiye’nin diplomatik tepkisine neden olurken, kampın son durumuyla ilgili görüştüğü isimler arasında terör örgütünün Hol kampı sorumlusu Suriye uyruklu Sabah Dali de bulunuyor.

20 YILDIR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN DAĞ KADROSUNDAN SORUMLU

Terörist Dali, 5 ay önce de Hol kampını ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı üst düzey generallerle basın toplantısı düzenleyerek ortak çalışma kararı aldıklarını belirtmişti. SDG’nin üst düzey yöneticilerinden Sabah Dali’nin, 20 yıl terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Dilbirin kod adını kullanarak Diyarbakır’ın Kulp, Lice ve Dicle İlçeleri kırsalında 2005-2013 yıllarında 8 ayrı saldırının faili olduğu tespit edilen kadın teröristin ABD’li generallerle yakınlaşması şaşkınlık yarattı. SDG’nin sözde IŞİD’le mücadele biriminin başındaki isimlerden olan teröristin yaralı yakalanan veya teslim olan PKK’lı teröristlerin teşhis ve ifadelerinde katıldığı eylemlerle ilgili hakkında yakalama kararı bulunuyor.

YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ EDİYORDU

Terörist Sabah Dali hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, patlayıcı madde imal etmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek” suçlarından 10 yıldan beri tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

MAZLUM KOBANİ’NİN YARDIMCISI

Kadın teröristin Diyarbakır kırsalında terör örgütünün aynı zamanda sözde sağlıkçısı olduğu ve çatışmalarda yaralanan teröristlerin tedavisinden sorumlu olduğu belirlendi. Lice’de örgüte yeni katılan teröristlere askeri ve ideolojik eğitim verdiği belirtildi. Teröristin 2013 yılında önce Irak’ın kuzeyine, buradan da Suriye’ye sözde SDG’ye üst düzey sorumlu olarak gönderildiği belirlendi. Halen SDG’nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in yardımcılığını yapan Sabah Dali’nin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı üst düzey generallerle IŞİD operasyonlarına katılıyor.

TERÖRİSTİN DİYARBAKIR’DA KATILDIĞI KANLI EYLEMLER

Teröristin Diyarbakır kırsalında katıldığı kanlı eylemler ise şöyle sıralanıyor:

19 Kasım 2008: Lice İlçesindeki Kayacık Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlenerek İsmail Uygun ile Fevzi Güngör adlı askerlerin şehit edildiği, 7 askerin yaralandığı eylemde saldırı grubunda yer aldığı bildirildi.

29 Nisan 2009: Lice’nin Abalı Köyünde yola mayın döşenerek Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada Salih Akyürek, Onur Görmez, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel Direkçi, İlhami Hardal, Murat Çavdar, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder adlı askerlerin şehit edilmesi.

12 Mayıs 2012: Kulp ile Muş Şenyayla arasında yol keserek korucubaşı Veysel Çelik’in kaçırılması.

3 Haziran 2012: Lice’de araziye mayın döşenerek Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile Uzman Çavuş Abdullah Açıcı’nın şehit edilmesi.

12 Haziran 2012: Kulp’ta yol kesilerek kaymakam Kenan Erenoğlu ile 1 askerin kaçırılması.

22 Eylül 2012: Kulp-Muş arasındaki Darbi Yaylasında yol kesip 3 öğretmenin kaçırılması.

18 Eylül 2012: Muş-Bingöl karayolunda askeri konvaya saldırı sonucu 10 askerin şehit edilmesi, 70 askerin yaralanması.

13 Ekim 2012: Muş-Kulp arasındaki Şenyayla’da yol keserek özel bir şirkete ait aracın yakılması, yolculara terör örgütü propagandası yapılması.