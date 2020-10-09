ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Kovid-19’un genç yetişkinler arasındaki yayılımını durdurmak acil bir ihtiyaç

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen bir çalışmada, Kovid-19‘un genç yetişkinler arasındaki yayılımının, risk grubundaki yaşlı kişiler arasındaki bulaş oranlarının artmasının habercisi olduğu kaydedildi.

Haziran ve temmuz aylarında, virüsün yayılımının arttığı 737 ABD kentinde yürütülen çalışmada, Kovid-19 tanısı konulanların 24 yaş ve altı kişilerde arttığı tespit edildi.

Çalışma neticesinde genç yetişkinleri takiben yaşlılarda Kovid-19 vakalarının arttığı sonucuna varıldı.

18-24 yaş arasındaki Kovid-19 vakalarında meydana gelen artışın risk grubundaki yaşlı kişilerde bulaş oranlarını artıracağına dikkat çekilen çalışmada, “Genç yetişkinler arasındaki bulaşın ele alınması acil bir halk sağlığı önceliğidir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan CDC’nin bulgularının, Trump yönetiminin Kovid-19’la mücadele stratejisiyle çelişkili olduğu öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde yaptığı konuşmada düşük risk grubundaki Amerikalıların işe ve okula gitmelerine izin verdiklerini kaydetmişti.

Uzmanlar, gençlerin hastalığı yaşlılara bulaştırma riski göz önüne alındığında savunmasız olanları korumanın en iyi yolunun virüsün tüm yaş gruplarında yayılımını azaltmak olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.