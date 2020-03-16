ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin bir personeli koronavirüse yakalandı

The Hill, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri‘nin (CDC) bir personelinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını bildirdi. Söz konusu vaka, kurum içinde bir ilki teşkil ediyor.

CDC’den yapılan açıklamada çalışanın 6 Mart’tan beri iş yerinde bulunmadığı ve kurumun koronavirüsle mücadele çalışmalarında yer almadığı bilgisini verdi.

Açıklamada, CDC’deki laboratuvar testlerinin de vakayı doğruladığı belirtildi.

“Söz konusu şahıs iyi durumda ve enfeksiyonun başkalarına yayılmasını önlemek için izole edilmiştir” ifadeleri yer alan açıklamada, vakayla aynı birimde çalışan personelin uzaktan çalışmaya başladığı ve ofisinin de defenfekte edildiği kaydedildi.

New York Times’ın (NYT) haberine göre pazartesi günü itibariyle ABD’den 4 binden fazla tespit edilmiş Covid-19 vakası bulunuyor ve virüs kaynaklı olarak 73 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump ise, son açıklamasında Covid-19’un tedavisi için geliştirilen aşının birinci faz laboratuvar testlerine sokulduğu bilgisini vermişti.