ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki görevlide koronavirüs tespit edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasını geçen günlerde ve haftalarda ziyaret eden iki hava kuvvetleri görevlisinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, virüse yakalananların birinin pilot diğerinin de askeri personel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bakanlığı pazartesi günü ziyaret eden pilotun bir saatten az bir süre binada bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Pilotla temasa geçen askeri yetkililerin bakanlığa bildirimde bulunduğu belirtilen açıklamada, virüse yakalanan diğer personelin bakanlık binasını 2 Mart’ta ziyaret ettiği bilgisi verildi.

Ayrıca personelin 7 Mart’tan itibaren kendini karantinaya aldığı ve tedavi gördüğü bildirildi.

Hava kuvvetleri personeline hijyen kurallarına uymaları gerektiği tavsiye edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Personelimizden, hijyen kurallarını iyi uygulamalarını, sosyal mesafeyi azaltmalarını ve hastalık belirtileri gösteriyorlarsa uygun önlemleri almak gibi koruyucu önlemler alarak kendilerini ve etraflarındakileri korumak için harekete geçmelerini talep etmeye devam ediyoruz. Bu önlemler enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltabilir ve Covid-19’un yayılımını yavaşlatabilir.”

22 binden fazla personel kapasitesi bulunan Pentagon, başta yüz yüze görüşmeleri kesilmesi olmak üzere virüsün yayılmasına karşı önlemler almayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda hafta içinde geniş ölçekli bir çalışma başlatan bakanlık, çoğu ziyareti askıya aldı.

Son olarak bakanlığıa bağlı 124 çalışanda Covid-19 tespit edilmişti.