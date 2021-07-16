ABD Hazine Bakanı: Enflasyon birkaç ay daha yükselecek ama bu geçici bir durum

Yellen, CNBC ile yaptığı söyleşide düşük faiz oranlarının nedeniyle ABD konut fiyatlarında yaşanan artışın kredi itibarı olan hanelere kredi verildiği için 2008’de yaşanan konut kriziyle aynı riskleri taşımadığını ifade etti.

Yellen, “İkisi çok farklı olaylar ancak yüksek konut fiyatlarının ilk defa ev alacak aileler için yaratacağı baskılara ve satın alınabilirlik riskine dair endişe duyuyorum” dedi.

KONGRE KONUT PROGRAMINI DEĞERLENDİRİYOR

Yellen, ABD Kongresi’nin Biden yönetiminin uygun fiyatlı konut sağlamayı destekleme planını değerlendirdiğini ekledi.

Yüksek enflasyonu ise geçici bulduğunu dile getiren Yellen, “Birkaç ay daha enflasyonun yükseldiğini göreceğiz bu nedenle bunun bir aylık bir şey olduğunu söylemiyorum. Ancak orta vadede, enflasyonun normal seviyelere gerilediğini gözlemleyeceğiz. Tabii ki yakından takip etmemiz gerekiyor” dedi. (REUTERS)

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