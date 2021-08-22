ABD Hazine Bakanı Yellen, Fed Başkanı Powell’ın bir dönem daha görevde kalmasını istiyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yeniden başkan olması için Beyaz Saray’da temaslarda bulunduğu öğrenildi.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Jerome Powell’ın ABD Merkez Bankası başkanlığına yeniden atanması için Beyaz Saray danışmanlarına tavsiyede bulundu. Beyaz Saray kaynaklarına göre Yellen’in bu hamlesi Powell’ın ikinci dönem şansını büyük ölçüde artırıyor.

Gelecek yıl Şubat ayında görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın ciddi bir desteğe sahip olduğu belirtiliyor.

ADAYLAR İNCELENİYOR

Ancak ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili kararını henüz vermiş değil. Beyaz Saray, olası adayları da ele alacak. Danışmanlar, potansiyel adayların halka açık konuşmalarını ve yorumlarını inceleyecek. Ayrıca adayların işgücü piyasasına ilişkin görüşlerine de özel önem verilecek.

Powell 2018 yılında Donald Trump tarafından atanmış, görevi Janet Yellen’dan teslim almıştı.

Tüm bu gelişmelerin yanında pandeminin ABD ekonomisinde ve para politikasının geleceğinde yarattığı belirsizlikler sürüyor. Faiz oranlarının en azından gelecek yıla kadar sıfıra yakın kalması beklenirken, bazı Fed yetkilileri bu yıl sonuna kadar aylık tahvil alımlarının boyutunu azaltmak gerektiğini belirtti.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Kimi senatörlerse Powell’a çağrıda bulunarak Fed’in uzun vadeli borçlanma maliyetlerini baskılamasını savundu. Senatörler Fed’in ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olan devasa tahvil alımlarını geri çekmeye başlaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Demokratların belli bir kesiminde de Powell’a yönelik muhalefetin arttığı görülüyor. Senatör Elizabeth Warren’ın da aralarında olduğu bazı Demokratlar farklı birisinin göreve gelmesinden yana.

Powell’ın, Cuma günü Kansas City’de yapacağı konuşma ise merakla bekleniyor. Powell’ın bu konuşmada merkez bankasının ekonomiye verdiği olağanüstü desteğin bir kısmını ne zaman ve nasıl geri çekmeye başlayacağına yönelik sinyaller vermesi bekleniyor.

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