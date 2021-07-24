ABD Hazine Bakanı Yellen’dan Kongre’ye ‘borç limiti’ çağrısı

Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yönelik bir mektup kaleme aldı.

Borç limitinin 31 Temmuz’a kadar askıda olduğunu hatırlatan ve 1 Ağustos itibarıyla ABD’nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını bildiren Yellen, Kongre’nin 2 Ağustos’a kadar borç limitinin askıya alınması veya artırılması için harekete geçmemesi durumunda Hazine Bakanlığı’nın temerrüdü önlemek için bazı olağanüstü önlemler alabileceğini belirtti.

TEMERRÜT FELAKET OLUR

Mektubunda borç limitinin artırılmasının ya da askıya alınmasının hükümet harcamalarını etkilemeyeceğini ve gelecekteki bütçe tekliflerinin harcamaları etkilemesine izin vermeyeceğini ifade eden Yellen, sadece Hazine’nin önceden yürürlüğe giren harcamalar için ödeme yapmasına izin vereceğini kaydetti.

CNBC’nin aktarımına göre ekonomistler, son derece düşük bir ihtimal olsa da, temerrütün felaket bir olay olacağını ve Amerikan ekonomisinin çeşitli sektörleri için önemli bir tehdit oluşturacağı yorumlarında bulunuyor.

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