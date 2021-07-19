ABD Hazine Bakanı Yellen’dan sabitkoinler için ‘düzenleyici çerçeve’ çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yellen, sabitkoinleri görüşmek üzere, Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun katılımıyla Finansal Piyasalar Çalışma Grubu’nu (PWG) topladı.

Toplantıda, sabitkoinlerin hızlı büyümesi, bir ödeme aracı olarak olası kullanımları ve son kullanıcılar, finansal sistem ile ulusal güvenliğe yönelik potansiyel riskleri ele alındı.

Yellen, söz konusu toplantıda, sabitkoinlere ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.