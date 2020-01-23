ABD Hazine Bakanı’ndan 17 yaşındaki iklim aktivistine: O da kim oluyor, ekonomi eğitimi alıp öyle gelsin

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl ‘sürdürülebilirlik’ ana teması üzerinden iklim krizi ve ekolojik felaketlere odaklanması sebebiyle 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Trump yönetimi arasında düelloya sahne oluyor.

Ergen iklim aktivistinin eylüldeki BM Genel Kurulu’nun ardından bu hafta Dünya Ekonomik Forumu’nda da iklim kriziyle ilgili dünya liderlerine hesap sormasını, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin kaldıramadı.

Davos’ta ‘hemen şimdi fosil yakıtlara yatırımların sona erdirilmesi’ çağrısı yapan, siyaset ve iş alemine “Çocuklarınıza ‘ekonomi için o kadar olumsuz olacağa benziyordu ki, gelecekteki yaşam koşullarını güvenceye almak fikrinden hiç denemeden vazgeçtik’ mi diyeceksiniz?” diye kafa tutan Greta Thunberg’e, Steven Mnuchin’den karşılık geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce adını vermeden hakkında atıp tuttuğu Thunberg için son olarak “Konuşmasını dinlemek isterdim” derken, kendi bakanı, dünyaca ünlü aktivisti paylamaya çalıştı.

Davos’ta basın toplantısı düzenleyen Mnuchin, Thunberg’in çağrısına atıfla kamu ve özel sektörün fosil yakıt şirketlerine yatırımı kesmesinin ABD’nin ekonomik büyümesini tehdit edip etmeyeceği sorularıyla karşılaştı.

İlkin “Kendisi başekonomist mi? Kim ki o, kafam karıştı” karşılığını veren ABD Hazine Bakanı, ardından şaka yaptığını belirterek “Üniversiteye gidip ekonomi eğitimi aldıktan sonra geri gelip bunu bize açıklayabilir” dedi.

Ancak iklim kriziyle ilgili ısrarlı sorular devam edince, çevre sorunlarının çok karışık meseleler olduğunu söyleyen eski Goldman Sachs bankeri şöyle konuştu:

“Ehliyet aldığımda bir Tesla marka arabam vardı, Kaliforniya’da sürerdim, hoşuma giderdi. Ama elektriğin nasıl üretildiği, nasıl stoklandığı ve pillerle ilgili tüm o çevresel meseleler kimsenin umurunda değil.”

Instead of bullying a child, POTUS & his Administration should focus on #climatechange and put our kids’ future above their buddies’ paychecks. Btw, I have 4 kids. I learn from them every day. Let’s celebrate youth engagement. #bebest https://t.co/oeAVraY6R3 — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) January 23, 2020

Atmosfere karbon salımının azaltılması konusunda ABD’nin liderlik ettiğini, sadece bunu hükümet değil, özel sektör aracılığıyla yaptığını savunan Mnuchin, daha da ileri giderek Trump’ın temiz hava, temiz su ve temiz çevreye inandığını iddia etti. Trump’ın çevre sorunlarının asıl merkezi olarak Çin ve Hindistan’ı gördüğünü belirtti.

ABD Hazine Bakanı, fosil yakıt yatırımlarının sona erdirilmesi çağrısı yapanların bununla bağlantılı önemli ekonomik meseleler olduğunu, özellikle istihdam meselesini hatırlaması gerektiğini vurguladı.

ABD Çalışma Bakanı Eugene Scalia da dengeli yaklaşım çağrısı yaparak enerji sektörünün önemli bir istihdam kaynağı olduğunu ve fosil yakıt yatırımlarından tamamen çıkmanın ABD’li emeklilere de zarar vereceğini söyledi.