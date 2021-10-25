ABD Hazine Bakanı’ndan enflasyon açıklaması: Kontrolümüz altında

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen kalıcı enflasyon endişelerine ilişkin konuştu. “Enflasyonun kontrolünü kaybetmek üzere olduğumuzu düşünmüyorum” diyen Yellen, enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısına kadar normal seviyelere dönmesini beklediğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin enflasyonun kontrolünü kaybetmediğini söylerken enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısına kadar normal seviyelere dönmesini beklediğini açıkladı.

Yellen, CNN ile gerçekleştirdiği söyleşide “Enflasyonun kontrolünü kaybetmek üzere olduğumuzu düşünmüyorum” dedi.

2022’NİN İKİNCİ YARISINDA

Yellen, “12 ayı baz alırsak, zaten yaşanan gelişmeler nedeniyle enflasyon oranı gelecek yıla yüksek başlayacak. Ancak gelecek yılın ortalarından başlayarak ikinci yarısında düzelme bekliyorum” diye ekledi.

Yellen, aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın altyapı ve sosyal yapılanma paketleriyle planlanan harcamanın gelecek 10 yıl içinde tahsis edileceğini belirtti ancak bunun enflasyonu artırıp artırmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Ekonomilerin tekrar açılmasıyla talepte yaşanan artışın ardından dünya genelinde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ABD’yi ve diğer ülkeleri olumsuz etkiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomi tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini tutturana kadar faiz oranlarını sıfıra yakın seviyede sabit tutacağını belirtiyor. (REUTERS)

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