ABD Hazine Bakanlığı’ndan Rus bilimsel araştırma merkezlerine Navalnıy yaptırımı

Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü ‘GosNIIOKhT’, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı ’27. Bilim Merkezi’ ve yine bakanlığa bağlı 33. Merkezi Araştırma ve Test Enstitüsü yaptırım uygulanan kurumlar oldu.

Yaptırım listesine ayrıca, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov, Başsavcı İgor Krasnov, Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey Krivoruçko ve Rusya Devlet Başkanlığı İç Politika Dairesi Başkanı Andrey Yarin dahil edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Navalnıy vakası nedeniyle Rusya’ya yönelik muhtemel yaptırımlarının karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Pekov da yaptırımları uygulayanlara kısıtlama politikasına devam etmenin etkisi üzerine düşünme çağrısı yaparak, bu politikanın amaçlarına ulaşamayacağını kaydetmişti.