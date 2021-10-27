“ABD Heyeti Ankara’da F-35 Konusunu Görüştü”

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir heyetin Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin Ankara’da temaslarda bulunduğu belirtildi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, tarafların önümüzdeki aylarda Washington’da yeniden biraraya geleceği kaydedildi.

Pentagon sözcüsü Yarbay Anton Semelroth heyetin temaslarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada ABD heyetine, Avrupa ve NATO politikasından sorumlu Direktör Andrew Winternitz ve Savunma Bakanlığı Alım ve İdame Müsteşarlığı’na bağlı Planlama, Program ve Analiz Direktörü Melissa Benkert’in başkanlık ettiği belirtildi.

Türk heyetinin de Milli Savunma Bakanlığı’ndan temsilcilerden oluştuğu kaydedildi.

“ABD-Türkiye F-35 İhtilaf Çözümü” başlığını taşıyan yazılı açıklamada ABD heyetinin temaslarının amacı, ‘’Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan konuları ele almak amacıyla ’ihtilaf çözümü görüşmeleri’’ ifadeleriyle aktarıldı.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına son şeklinin 23 Eylül’de verildiğinin belirtildiği açıklamada, ‘’Görüşme ABD hükümetinin Türkiye’nin F-35 programında daha önceki rolünü saygılı bir biçimde sonuçlandırmak konusundaki taahhüdünü gösteriyor’’ ifadeleri kullanıldı.

Görüşmelerin verimli geçtiği ve tarafların önümüzdeki aylarda yeniden Washington’da bir araya gelmeyi planladığı belirtildi.

Akar ve Austin telefonda görüştü

Bu arada heyetlerin temaslarının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bugün de telefonda görüştüğü bildirildi. İki bakan geçen hafta de Brüksel’de kısa bir görüşme yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı” belirtildi.

Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Glasgow’da düzenlenecek iklim zirvesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini, görüşmenin ana konusunun F-35 programı olacağını söylemişti.

Türkiye, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle, F-35 uçakları programından ABD yönetimi tarafından çıkarılmıştı. Bu adımın adil olmadığını savunan Türk yetkililer Amerika’dan, 1,4 milyar dolarlık iade ödemesi talep ediyor.

Erdoğan, ABD’nin bu ödeme karşılığında F-16 uçakları ve Türk uçaklarının modernizasyonu için teklifte bulunduğunu açıklamıştı. Ancak ABD, Türkiye’ye finansman konusunda bir teklifte bulunmadığını söylüyor.

F-35 konusu Sullivan ve Kalın’ın bugünkü görüşmesinde de ele alındı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme yapmıştı. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada iki yetkilinin Afganistan, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz gibi bölgesel sorunları ele aldıkları belirtildi. Yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan’ın iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini de ele aldıkları kaydedildi. İki yetkilinin, ihtilafların devam eden diyaloglar çerçevesinde çözülmesi ve yapıcı ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları da aynı açıklamada dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre de, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi sırasında yapılması planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları konuşuldu; F-35/F-16 konusu, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yine Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan-Kalın görüşmesinde “Türkiye’nin sınır güvenliğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin altı çizildi.”